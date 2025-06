CERVETERI - Piazza Prima Rosa dice addio ai suoi pini. Abbattuti.

Ad annunciare l’intervento, per poter così proseguire le operazioni di restyling dell’area finanziate dal Pnrr, era stato il sindaco Elena Gubetti.

CADE UN PINO, LAVORI INTERROTTI. LE PROTESTE DEI RESIDENTI

Nei mesi scorsi, durante i lavori all’interno del cantiere uno dei pini presenti nell’area è caduto al suolo. Da qui il calvario per i residenti della zona.

Lavori sospesi, macerie abbandonate all’interno del cantiere. Intorno: solo degrado. Della vicenda si era interessato anche il circolo locale di Fratelli d’Italia pronto a presentare un’interrogazione in consiglio comunale per chiedere lumi sull’intera vicenda.

Il sindaco Elena Gubetti, intanto, in più occasioni (anche durante un’intervista a News&Coffee, la rassegna stampa in onda da lunedì a venerdì su Civonline.it) aveva spiegato come lo stop al cantiere era dovuto alla caduta del pino e alla necessità di effettuare un sopralluogo per verificare la stabilità degli altri alberi presenti in zona. Il responso? Tutti malati e da abbattere ma solo dopo il sopralluogo di un esperto che accertasse l’assenza di nidi sulle chiome.

E così dopo mesi di stop, ieri, gli alberi sono stati abbattuti. Non senza polemiche. «Che tristezza», scrive sui social il consigliere Luca Piergentili. «Fra due giorni inizia l’estate e queste sono le condizioni di piazza Prima Rosa a Campo di Mare. Purtroppo il nostro amato sindaco oltre ad indossare la fascia tricolore per qualsiasi inaugurazione nonè capace. Un anno di crisi - incalza Piergentili - per non cambiare nulla (o quasi). Nuovi assessori e vecchi riciclati e questo è il risultato. Mi dispiace per gli abitanti del comprensorio».

«Davvero non me lo spiego questo accanimento verso il verde. Perché??», si chiede intanto un cittadino. E come lui tanti altri mentre il sindaco Gubetti annuncia il posizionamento di nuove alberature al posto di quelle abbattute.

GUBETTI: «SARANNO PIANTUMATE 58 NUOVE ALBERATURE, ABBATTIMENTI IN CORSO NECESSARI PER MOTIVI DI SICUREZZA»

«Un’azione preventiva mirata, verificata e valutata con agronomi professionisti, per contrastare la diffusione del parassita Toumeyella parvicornis, che sta causando danni gravissimi ai pini», ha sottolineato il primo cittadino commentando l’abbattimento degli alberi che assicura: «Ovviamente, proprio come previsto nel regolamento comunale del verde del nostro Comune, tutte le alberature saranno sostituite con specie arboree e arbustive prima di tutto compatibili con il contesto di piantumazione, e poi idonee per dimensioni e caratteristiche». «Si procederà subito la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti, per un totale di 58 esemplari – ha spiegato il sindaco – nel dettaglio si tratta di 8 esemplari di Carrubo, 4 di Lagerstroemia, 4 di Corbezzolo, 4 di Albizia julibrissin, 4 di Alloro e 4 di Sambuco. A questi, si aggiungeranno 30 arbusti di Rosa sempreverde che saranno posizionate sotto ognuno dei nuovi alberi».

