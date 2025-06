TARQUINIA - L’amministrazione comunale ha emesso l’ordinanza di divieto dell’utilizzo dell’acqua per consumo umano in alcune zone della città. L’ordinanza è stata emessa a seguito delle analisi della Asl di Viterbo che hanno riscontrato «la non conformità di un campione d’acqua prelevato presso la fontanella pubblica in via Madre Teresa di Calcutta». Il Comune di Tarquinia pertanto ha disposto che «è fatto divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile nelle seguenti zone: Valle ex Aurelia; località Peep; Zona artigianale».

L'acqua può essere utilizzata «solo per l'igiene domestica, escluso il lavaggio dei denti, e per preparare o lavare alimenti solo dopo bollitura per almeno 10-15 minuti. È vietato bere l’acqua così come erogata.

La società Talete spa, fa sapere il Comune di Tarquinia, è già al lavoro per risolvere il problema e ripristinare la qualità dell’acqua.

