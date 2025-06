MONTALTO DI CASTRO – Maxi blitz dei Carabinieri sul litorale castrense: inferto un duro colpo allo spaccio di droga nei boschi di Montato di Castro, nell’ambito dell’operazione “Sottobosco”.

In azione i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tuscania, in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Tuscania, Montalto di Castro, Tarquinia e Valentano, in un'operazione congiunta che ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari in carcere e sei divieti di ritorno nella regione Lazio emesse dal gip del Tribunale di Civitavecchia, su richiesta della locale Procura che ha coordinato l’indagine.

L’INDAGINE TRA INTERCETTAZIONI E PEDINAMENTI

L'indagine era stata avviata nel mese di Febbraio 2024, quando i militari della Compagnia di

Tuscania avevano raccolto diverse risultanze investigative degne di approfondimento,

riguardanti l’attività di vendita di sostanze stupefacenti poste in essere da cittadini magrebini

all'interno di zone boschive individuate sul territorio di tutta la Compagnia Carabinieri di

Tuscania e, in particolare, su quello del comune di Montalto di Castro.

La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha incardinato le risultanze investigative in un unico

fascicolo d'indagine denominata "Sottobosco", avviando così un'attività tecnica consistita in capillari intercettazioni telefoniche e pedinamenti tramite gps per seguire i movimenti degli indagati che consentiva di accertare l'esistenza di un comune disegno criminoso finalizzato al continuo reperimento e conseguente cessione di sostanza stupefacenti del tipo cocaina, eroina ed hashish da parte di cittadini stranieri che gestivano numerose e simili piazze di spaccio presenti su buona parte del territorio di competenza, quasi sempre supportate da vari assuntori locali che fornivano loro il necessario sostegno logistico (cibo, alloggio e trasporto).

UN SISTEMA BEN STRUTTURATO

Emergevano quindi chiare, secondo la Procura, le responsabilità dei soggetti implicati a vario titolo, tra i quali c’erano, non solo i soggetti finali cui era affidato il compito dello smercio, ma anche coloro che si preoccupavano di approvvigionargli lo stupefacente, di indicargli la postazione in cui insediarsi e addirittura di intrattenere i rapporti telefonici coi "clienti" come dei veri e propri "call center", la cui base era in Toscana.

La copiosa documentazione probatoria raccolta a seguito dell'attività tecnica svolta, supportata dai numerosi servizi di osservazione e pedinamento, dai sequestri di sostanze stupefacenti e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti consentiva di trarre in arresto in flagranza di reato 17 persone, 26 deferite a piede libero e 75 segnalate alle competenti Prefetture.

RECUPERATO UN INGENTE QUANTITATIVO DI DROGA

Tali attività hanno assicurato il recupero di circa 1500 grammi di hashish, 400 grammi di marijuana, 450 grammi di cocaina, 70 grammi di eroina e poco meno di 25.000 euro di denaro contante provento dello spaccio.

L’operazione Sottobosco testimonia l’impegno costante dei carabinieri e della Procura nel contrastare lo spaccio di stupefacenti e nel garantire la sicurezza dei cittadini e si è conclusa questa mattina, con l’esecuzione delle 7 misure cautelari in carcere e 6 divieti di ritorno nella regione Lazio emesse dal gip del tribunale di Civitavecchia.

IL COLONNELLO FRIANO: ALTA LA GUARDIA E MASSIMA COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI LOCALI

Grande soddisfazione per la conclusione dell’operazione è stata espressa dal comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo, il colonnello Massimo Friano: «L’operazione rappresenta solo l’ultima di una serie di interventi mirati che vede i carabinieri quotidianamente impegnati nel contrasto al traffico di droga – ha commentato il colonnello - Il gruppo criminale tratto in arresto aveva organizzato e gestito l’attività di spaccio all’interno di zone boschive con lo scopo, non riuscito, di eludere il controllo delle forze dell’ordine. Ribadisco la ferma determinazione dell’arma dei carabinieri nel mantenere alta la guardia e nel collaborare attivamente con le istituzioni locali per affrontare in modo efficace il fenomeno dello spaccio di droga, sostenendo iniziative di sensibilizzazione e prevenzione destinate ai giovani e alle famiglie».

