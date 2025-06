CERVETERI - La ruspa in azione e i cumuli di macerie in prossimità delle abitazioni finalmente movimentati e rimossi. Piccolo sospiro di sollievo per i residenti di piazza Prima Rosa "ostaggio" del cantiere infinito. L'opera di restyling finanziata dal Pnrr e avviata da Città Metropolitana da settimane è ferma al suo destino. Colpa della caduta di un pino durante i lavori che ha bloccato tutto. «Il cantiere era chiuso e quindi nessuno poteva entrare», ha spiegato il sindaco Elena Gubetti ieri a News&Coffee (la rassegna stampa in onda sul canale Youtube e sulla pagina Facebook di Civonline.it da lunedì a venerdì alle 9.30). Ma non si potevano almeno coprire per evitarne la dispersione con la pioggia e il vento? «Lo abbiamo suggerito - ha risposto il primo cittadino - ma non comandiamo noi nel cantiere. Possiamo solo protestare e vigilare».

Alla fine, il cantiere sembrerebbe finalmente ripartito anche se per l'abbattimento degli alberi si dovrà attendere: «Dal 31 aprile al 31 agosto non si può procedere agli abbattimenti se non dopo una verifica sulla chioma per appurare la presenza di nidi. In quel caso bisognerebbe far intervenire la Lipu». Insomma, ci vorrà del tempo. Ma Gubetti assicura: «Stiamo lavorando affinché il cantiere venga ultimato il prima possibile». Rassicurazione che sui fondi Pnrr. Da Fratelli d'Italia avevano infatti evidenziato come lo slittamento dei tempi stabiliti avrebbe potuto causare la perdita dei fondi, tanto che nell'interrogazione preparata e pronta ad arrivare in consiglio comunale ci si chiede se ci sia o no questo rischio. «Non dobbiamo temere. È nell'interesse di Città Metropolitana non perdere quei fondi». Dal canto suo, il Comune, «vigilerà». E se da un lato sono così dunque arrivate le rassicurazioni e qualcosa finalmente si è mosso a piazza Prima Rosa, i cittadini continuano a mantenere alta la guardia. Il timore è che dopo questi primi giorni di "movimento" nell'area, tutto si fermi nuovamente.

