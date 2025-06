ALLUMIERE - Vasto incendio stasera ad Allumiere: in fiamme la nuova pizzeria sita in piazza della Repubblica: due feriti per ustione.

Al momento sono in corso le operazioni di bonifico da parte dei Vigili del fuoco.

A breve interverranno gli esperti per verificare se le abitazioni adiacenti siano sicure per poter far rientrare o meno i residenti evacuati.

Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme sono divampate mettendo in pericolo non solo l'attività commerciale, ma anche le palazzine intorno: immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia che sono intervenuti prontamente e che sono riusciti a contenere l'incendio nei locali della pizzeria.

Il proprietario dell'attività e una ragazza hanno riportato ustioni.

I due sono stati soccorsi dall'ambulanza del 118 e trasportati poi al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia.

L’allarme è stato lanciato alle 21. A bruciare la pizzeria in piazza della Repubblica. Gli uomini della Bonifazi sono intervenuti con l'equipaggio della 17A e l'autobotte AB17 per contrastare il volume di fuoco. La rapidità di estinzione delle fiamme da parte dei Vigili del fuoco ha fatto si che l'incendio non si propagasse all'intero stabile.

Evacuati a scopo precauzionale i residenti degli appartamenti prospicienti l'attività commerciale. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Al momento si stanno ultimando le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

