Moglie e marito sono rimasti coinvolti ieri sera in un terribile incidente stradale in cui ha perso la vita l’uomo. Secondo una prima ricostruzione la coppia stava viaggiando in sella a una scooter di ritorno da Roma quando, per cause ancora in corso d’accertamento si è scontrata con un suv di grossa cilindrata.

L’incidente è avvenuto nella zona artigianale di Caprarola. Le condizioni dell’uomo, Silvano Canale 50enne, sono apparse subito molto gravi. E’ stato trasportato d’urgenza al San Filippo Neri di Roma dove è morto poco dopo.

Ferita gravemente anche la moglie che è stata ricoverata all’ospedale Santa Rosa di Viterbo.

Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica e le cause dell’incidente. La notizia della morte di Silvano Canale, poliziotto molto conosciuto, ha destato profonda commozione nella comunità di Caprarola. “Una notizia che ha profondamente colpito la nostra comunità lasciandola sgomenta e addolorata – commenta l’amministrazione comunale - In questo momento di grande dolore, il pensiero di tutti noi va alla sua famiglia e, in particolare, alla moglie, attualmente ricoverata in gravi condizioni. A lei ed ai suoi cari esprimiamo la nostra più sincera vicinanza".