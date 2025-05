CERVETERI - Che cosa sta succedendo a piazza Prima Rosa? L'interrogazione annunciata da FdI nei giorni scorsi è pronta ad arrivare in consiglio comunale. «Nel tratto compreso tra via Lungomare dei Navigatori Etruschi e piazza Prima Rosa, infatti, sono stati avviati i lavori di riqualificazione e valorizzazione del lungomare attraverso la realizzazione di un impianto sportivo lineare all'aperto e il completamento del parco urbano naturalistico, intervento finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il soggetto attuatore e committente dei lavori è la Città Metropolitana di Roma Capitale», spiegano da Fratelli d'Italia. Lavori che sarebbero dovuti durare, in totale 485 giorni «naturali e consecutivi» ma che a «300 giorni dall'avvio del cantiere» risultano invece fermi, condannando i cittadini a convivere con materiali di risulta, bagni chimici, recinzione e degrado. Situazione più volte denunciata anche dagli stessi cittadini che a più riprese hanno chiesto lumi sul destino dell'area. Proprio nei giorni scorsi erano apparsi anche degli striscioni contro l'amministrazione comunale.

E ora, in loro "soccorso" arrivano anche gli esponenti di Fratelli d'Italia che puntano i riflettori sulle «conseguenze negative dal punto di vista ambientale, igienico-sanitario e paesaggistico» che la situazione sta generando, trattandosi, a maggior ragione di «una zona a forte vocazione turistica». Riflettori puntati anche sulla «violazione delle normative ambientali vigenti» alla quale potrebbe portare «l'abbandono prolungato dei rifiuti edili». I consiglieri si chiedono se «il comune abbia formalmente sollecitato Città Metropolitana di Roma capitale in merito al prolungato stato di inattività del cantiere e, in caso affermativo, con quale atto o comunicazione ufficiale e relativo protocollo-data». Gli esponenti di opposizione si chiedono anche se l'amministrazione sia «a conoscenza delle cause specifiche del blocco dei lavori». Proprio a questa domanda, nei giorni scorsi, aveva risposto il sindaco Elena Gubetti, parlando di un problema «improvviso» causato dalla caduta di un pino all'interno del cantiere, che aveva causato lo stop dei lavori e l'avvio di una perizia sugli altri alberi presenti che purtroppo, secondo quanto dichiarato sempre da Gubetti, sarebbero malati e quindi andranno abbattuti e sostituiti. E mentre il primo cittadino rassicura sulla ripresa, a breve, dei lavori, dal canto loro i consiglieri FdI, nella loro interrogazione si chiedono se «il protrarsi del blocco rischi di compromettere l'effettiva rendicontazione e utilizzo dei fondi Pnrr nei tempi presti (30 giugno 2026 come termine ultimo per la rendicontazione dei progetti finanziati)».

