CIVITAVECCHIA – Ancora un furto nella notte al mercato di Civitavecchia, e ancora una volta a farne le spese è uno degli esercizi dell’Ittico che già nei giorni scorsi era stato preso di mira. Stavolta, oltre ai pochi spicci trovati in cassa, i ladri hanno forzato la cella frigorifera riuscendo a portare via un lombo di carne dal valore stimato tra i 750 e gli 800 euro. Un colpo mirato, avvenuto questa notte, che conferma un’escalation di microcriminalità preoccupante per chi ogni giorno apre la saracinesca all’interno dell’area mercatale.

È la seconda notte consecutiva in cui qualcuno è riuscito a penetrare all’interno della struttura, dopo aver forzato le saracinesche dell’ittico, danneggiandole al punto che per sollevarle gli esercenti hanno dovuto forzare manualmente le serrande, rimaste bloccate a causa dei tentativi di effrazione.

Non è un episodio isolato. Nei giorni scorsi, lo stesso esercizio era stato visitato dai ladri per sottrarre pochi euro. E ancora venti giorni fa, un altro commerciante aveva subito il furto, con scasso, di due bistecche. Una dinamica simile, sempre nel cuore della notte, sempre nel silenzio assoluto della struttura spenta. Azioni criminali per un bottino magro che però portano agli esercenti centinaia se non migliaia di euro di danni.

La denuncia è stata sporta ai Carabinieri, che sono intervenuti questa mattina per effettuare un sopralluogo e raccogliere le prime testimonianze. Gli inquirenti stanno ora acquisendo le immagini di videosorveglianza. Saranno proprio queste telecamere, si spera, a permettere l’identificazione dei responsabili.

Intanto i commercianti spiegano di aver fatto richiesta al Comune per l’installazione di un sistema di videosorveglianza diffuso su tutto l’ittico, a spese proprie, e restano in attesa dell’autorizzazione.

C’è preoccupazione perché oltre ai furti, che sembrano continuare a ripetersi senza che nessuno possa in qualche modo fare nulla, restano le difficoltà di chi ogni giorno alza quella saracinesca per lavorare sul territorio, in prima linea, tra problemi quotidiani ormai noti di un mercato che stenta a risollevarsi: ora anche i furti. I commercianti chiedono più attenzione e una stretta sia dal punto di vista della sicurezza che da quello del decoro.

Intanto stamattina, dopo l’ennesima effrazione, le saracinesche non si alzavano: un altro ostacolo da superare prima ancora di iniziare la giornata.

