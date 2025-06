ALLUMIERE - Allumiere si è svegliata ieri sotto choc, dopo il drammatico incendio divampato martedì sera nella nuova pizzeria situata in piazza della Repubblica. Le fiamme hanno provocato gravi danni al locale e ustionato i due giovani proprietari, un uomo e una donna, entrambi ricoverati al sant’Eugenio. L’incendio si è sviluppato improvvisamente all’interno dell’esercizio commerciale, generando una densa colonna di fumo e momenti di forte concitazione. Provvidenziale il pronto intervento del dottor Mauro Mocci, che si trovava nei pressi e ha prestato i primi soccorsi ai due feriti, entrambi rimasti ustionati in modo serio. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento di Civitavecchia, che hanno domato le fiamme, scongiurando il peggio, impedendo che l’incendio si propagasse ulteriormente.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite a lungo. Presenti anche i Carabinieri di Allumiere e di Tolfa, la Protezione Civile, diverse ambulanze del 118 e il sindaco Luigi Landi.

I due feriti, dopo le prime cure sul posto ad opera del dottor Mauro Mocci, sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Durante la notte sono stati trasferiti con due eliambulanze al centro grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. La prognosi resta riservata.

Sotto sequestro, a scopo cautelativo, i due appartamenti situati sopra la pizzeria, che hanno riportato danni a causa del fumo e del calore.

Le indagini per accertare le cause del rogo sono tuttora in corso. La comunità di Allumiere, profondamente colpita dall’accaduto, si è immediatamente mobilitata. Tantissimi i messaggi di vicinanza e le testimonianze di solidarietà verso i due giovani feriti e le loro famiglie.

Il Comune, la Pro Loco, le associazioni locali, i commercianti e i cittadini hanno lanciato un’iniziativa di raccolta fondi per sostenere economicamente chi ha subito danni così gravi, sia alla salute che all’attività commerciale. È possibile contribuire tramite bonifico sull’IBAN IT03X0306939461100000001829 intestato a Associazione Pro Loco Allumiere, con causale “AIUTIAMOCI PER RICOMINCIARE”, oppure donando nei salvadanai che saranno posizionati in vari punti del paese.

"In questi momenti – si legge nella nota congiunta – la solidarietà e il senso di comunità giocano un ruolo fondamentale nel dare conforto e speranza per ricominciare. Ancora una volta esce fuori il cuore d'oro degli allumieraschi: "Allumiere non lascia soli i suoi figli".

