CERVETERI - “Più del condono chiedete perdono”, “Vergogna”, “Non abbiamo più parole, solo parolacce”.

Queste le frasi sugli striscioni apparsi all’improssivo sulle recinzioni del cantiere ormai fermo da settimane a piazza Prima Rosa. Il restyling dell’area è stato annunciato mesi fa dal sindaco Elena Gubetti ma ormai quell’area sembra essere stata abbandonata a se stessa.



Su tutte le furie i cittadini della frazione etrusca di Campo di Mare ed in particolare i residenti stanchi di vivere nel degrado e soprattutto di non ottenere risposte alle loro domande. Domande arrivate anche in consiglio comunale tramite un’interrogazione annunciata dal gruppo Fratelli d’Italia.

«Da alcuni rumor sembrerebbe che a causarne l'interruzione sia stata la caduta di un albero», aveva detto Alessio Catoni membro del direttivo di FdI. Il timore, peraltro, è che a causa di questi ritardi siano stati persi o si stia andando incontro alla perdita dei fondi del Pnrr. «È necessario dare una risposta ai cittadini che vi abitano. Sembra una zona di guerra. Vogliamo delle notizie certe», aveva aggiunto.

GUBETTI: «STOP CAUSATO DALLA CADUTA DI UN PINO. A BREVE SI RIPARTE»

E a confermare i rumor di settimane fa è stato proprio il sindaco Elena Gubetti in un’intervista: «Il cantiere è fermo perché, purtroppo, è sorto un imprevisto: la caduta di un pino». E così per «motivi di sicurezza - ha proseguito ancora il primo cittadino - sono stati sospesi i lavori all’interno dell’area. Allo stesso tempo è stata avviata una verifica sugli altri pini peraccertarne la stabilità». Ma a quanto pare gli arbusti sarebbero malati e dunque si dovrà procedere al loro abbattimento. «Abbiamo già scelto le nuove alberature da impiantare». E il sindaco assicura: «Verrà una bella piazza fiorita e col verde». La domanda dei cittadini rimane, però, la stessa: quando?

