CIVITAVECCHIA – Da un lato un porto, quello di Civitavecchia, uno dei principali scali crocieristici del Mediterraneo, che conferma la sua rilevanza nel traffico passeggeri comunitario e extracomunitario, con oltre 3 milioni e mezzo di persone che transiteranno nello scalo. Dall’altro l’impegno costante di un ufficio come quello delle Dogane di Civitavecchia, che ha contribuito a questi importanti risultati a conferma del fatto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolge sempre più un ruolo fondamentale nel panorama istituzionale.

In mezzo l’allarme lanciato da Paola Mancini, responsabile Uilpa Dogane Monopoli di Civitavecchia e Virgilio Tisba, segretario Uilpa Dogane Monopoli Lazio Abruzzo. «Purtroppo dobbiamo constatare che a fronte dell’aumento di traffico passeggeri e merci, l’Ufficio doganale di Civitavecchia continua ad operare con una forte carenza di personale». Una carenza di personale che, denuncia il sindacato, «diventerà insostenibile al momento della nuova configurazione dell’Ufficio, in quanto, in sede di riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Civitavecchia acquisirà ulteriori competenze. Il nuovo Ufficio ADM Lazio 3 con sede a Civitavecchia – spiegano infatti da Uilpa - avrà la gestione, oltre che dei servizi doganali e delle accise, anche delle attività relative ai giochi, al controllo delle concessioni e dei punti di raccolta dei giochi, nonché delle concessioni e delle autorizzazioni alla vendita dei tabacchi lavorati, degli altri prodotti da fumo e dei liquidi da inalazione in ambito territoriale. Avrà alle proprie dipendenze anche l'attuale Ufficio delle Dogane di Viterbo e relativa Sezione Distaccata di Rieti con tutto il territorio facente capo ad essi. Ci si chiede dunque, alla luce delle previste nuove competenze, come l’Ufficio di Civitavecchia, che già si trova a dover affrontare un elevato aumento di traffico passeggeri e merci in carenza di personale, potrà garantire anche gli ulteriori servizi legati all’attività dei Monopoli di Stato. Ci si aspetta allora che l’Agenzia dimostri una strategia che tenga conto delle realtà in divenire, affrontando anche il tema della rivisitazione delle piante organiche, alla luce dei numerosi cambiamenti in essere. L’evidenza delle attività da garantire e l’inadeguatezza della pianta organica prevista per l’Ufficio di Civitavecchia, con conseguente insufficienza – hanno concluso – del numero di persone in servizio presso l’Ufficio stesso, rendono improcrastinabile la richiesta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di prevedere nuove e cospicue assegnazioni nel breve termine».