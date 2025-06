CIVITAVECCHIA – Rivoluzione nella raccolta differenziata porta a porta. Le modifiche scatteranno da lunedì 30 giugno prossimo: si passa da 2 a 6 zone, con esposizione dei mastelli e dei carrellati dalla domenica sera al venerdì sera. «Una raccolta a misura di ogni quartiere» ha spiegato l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini. L’obiettivo? «Ottimizzare la gestione e innalzare la percentuale di differenziata» come aggiunto dal presidente del Cda di Csp Francesca Romana Tomaselli.

LA NUOVA SUDDIVISIONE Si passerà quindi dalle attuali due zone alle 6 zone che andranno a coprire tutti i quartieri:

Zona 1 – Nord: Pantano, borgata Aurelia, via Tarquinia fino a piazza Tarquinia (VVF), via Braccianese Claudia tutta, quartiere san Pio X, quartiere cappuccini, via Berlinguer, via Terme di Traiano dal tribunale fino a via Don Milani, via Don Milani, via Leopardi, via Pascoli

Zona 2 – Centro Mare: da piazza Tarquinia (VVF) fino al sottopasso di campo dell’Oro (fosso Infernaccio), dal mare fino alla ferrovia

Zona 3 – sotto mediana: via Roma , viale Baccelli da via terme di Traiano fino a via Togliatti, via Togliatti fino alla strada mediana, strada mediana da via Togliatti fino al tribunale, quartiere via Parini Foscolo Deledda via dell’Ambaradàn

Zona 4 – Togliatti uliveto ferrovieri: vie comprese tra la ferrovia e viale Baccelli fino a via Togliatti, tutta via Togliatti , via Nenni fino a via Archilde Izzi, via Bandita delle mortelle, quartiere uliveto, quartiere ferrovieri (fino al limite del fosso Infernaccio)

Zona 5 – campo dell’Oro San Gordiano Boccelle: dal mare fino a via Graziano per il quartiere Campo dell’Oro, fino allo stadio di atletica e rugby per il quartiere san Gordiano, fino all’autostrada per il quartiere Boccelle.

Zona 6 – Cisterna san Liborio e zone rurali: strada mediana dalla scuola di guerra Cesiva fino a via Nenni, traverse di via Nenni fino al quartiere faro, quartiere san Liborio, zone rurali di campo dell’Oro, san Gordiano Boccelle.

IL CALENDARIO La differenza rispetto alla situazione attuale sarà quella di uniformare l’esposizione di mastelli e carrellati per tutti dalle ore 21 della sera precedente al ritiro. Gli operatori lavoreranno quindi dal lunedì al sabato nella raccolta. «I ritiri restano gli stessi, quindi tre volte l’umido, uno la carta, uno la plastica e uno l’indifferenziato. Dal punto di vista tecnico invece la rivoluzione che attueremo avrà un forte impatto: è una sfida importante, necessaria e propedeutica ad altre iniziative future, dall’introduzione della tariffa puntuale all’inserimento delle isole ecologiche, entro il prossimo anno. Sarà una gestione più funzionale». Per ora resta il giorno della plastica itinerante, ma nel medio termine sarà eliminato: la quantità di plastica raccolta il sabato, infatti, non è tale da giustificare il servizio. «Come si dice in gergo – ha aggiunto il responsabile del servizio – il sabato si raccoglie un quarto di macchina, contro le 4 o 5 macchine piene del martedì. Senza parlare dei sacchetti lasciati in strada dai cittadini, senza rispettare l’orario di arrivo del camion».