Un taglio di nastro “floreale”. E non poteva essere altrimenti visto che si trattava dell'inaugurazione dell’evento San Pellegrino in fiore. Grande cerimoniere la sindaca Chiara Frontini, insieme al progettista Lorenzo Porciani, al presidente della Provincia Alessandro Romoli, alla vicepresidente dell’Europarlamento Antonella Sberna, al capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Daniele Sabatini, al presidente della Camera di commercio Domenico Merlani e al prorettore Unitus Alvaro Marucci. Con il “supporto” del presidente del consiglio comunale Marco Ciorba, degli assessori e di molti consiglieri sia di maggioranza che dell’opposizione e di don Flavio Valeri, in rappresentanza del vescovo. L’esordio, il primo maggio, dell’edizione 2025 di una grande festa colorata che è tornata a colorare e animare i suggestivi scorci del quartiere medievale, fino a domenica 4 maggio. «Con entusiasmo diamo l’avvio a questo evento magico che ci propone sorprese molto evocative» ha dichiarato Frontini per poi ricordare e ringraziare i partner che hanno sostenuto la manifestazione economicamente o con patrocinio, tra cui: Camera di commercio, Banca Lazio Nord, Unitus, la Regione, Adr (aeroporti di Roma). Preceduto poi dal suono delle chiarine e dei tamburi e dai figuranti del gruppo La Contesa, l’architetto Porciani ha guidato il folto corteo di intervenuti alla cerimonia in un tour alla scoperta degli allestimenti nelle varie piazze, illustrando dettagli e fornendo spiegazioni tra un tripudio florovivaistico e di specchi - filo conduttore del progetto ideato da Porciani - che riecheggiano l'idea di laghi e stagni tipici del territorio viterbese. Una passeggiata “guidata” con momenti di slalom tra la folla di visitatori e turisti che fin dal mattino ha gremito il quartiere medievale per ammirare le installazioni ma anche attratta dai mercatini di fiori e piante. Un’edizione che, oltre all’anno giubilare in corso, ha reso omaggio anche a papa Francesco, scomparso il lunedì di Pasqua, con parole estratte dalla sua enciclica sul Creato. San Pellegrino in fiore si conferma anche in questo 2025 come la grande festa che dà il benvenuto alla stagione primavera-estate a Viterbo.