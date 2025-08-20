CIVITAVECCHIA – Attimi di tensione questa mattina, poco prima delle 11, lungo viale Garibaldi, dove una lite tra alcune persone straniere è degenerata in una vera e propria rissa in strada.

Secondo quanto si è appreso, nel corso del confronto uno dei coinvolti avrebbe impugnato un bastone, creando apprensione tra i passanti e gli automobilisti che in quel momento transitavano nella zona. La viabilità si è temporaneamente bloccata e non sono mancati momenti di confusione.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, che hanno riportato la situazione alla calma e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Alla base della lite ci sarebbero futili motivi legati a questioni di lavoro, ma le indagini sono tuttora in corso. Non risultano al momento feriti gravi.