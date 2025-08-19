MARTA - Un grave lutto ha colpito la comunità di Marta dove ieri mattina è morto un giovane di trent’anni per un malore improvviso. Luca Aluisi era in casa con la madre quando si è accasciato improvvisamente a terra perdendo conoscenza. Inutili sono stati i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, accorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Aluisi era un calciatore: aveva militato con il Marta in seconda categoria e ora passato all’Asd Castell’Azzara.

La sua morte, al momento, non ha spiegazioni. Non è escluso che sia disposta l’autopsia.

Una morte che al momento non ha spiegazioni e su cui sarà l’esame autoptico a fare chiarezza. Il padre di Luca Aluisi è vigile urbano a Viterbo. La sindaca Frontini ha espresso parole di cordoglio.

«Questa mattina - ha detto - abbiamo appreso la tragica notizia che ha colpito la famiglia di Marco Aluisi, agente di polizia locale del Comune di Viterbo. Improvvisamente è venuto a mancare il figlio, Luca di appena 30 anni. Non esistono parole che possano alleviare la sofferenza e la disperazione per la morte di un figlio. E allora ci stringiamo tutti in un silenzioso abbraccio intorno a Marco Aluisi e ai suoi familiari per la dolorosa e insanabile perdita».