Si sono interrotte le ricerche dei due giovani che sarebbero scomparsi nelle acque del lago di Bolsena. Dopo ore di lavoro e di verifiche, prende corpo l’ipotesi che si sia trattato di un falso allarme.

L’allarme era scattato ieri intorno alle 17 quando una coppia avrebbe visto un’imbarcazione con a bordo due giovani ribaltarsi nella acque del lago antistanti la zona tra Faro e Cornos nel comune di Montefiascone.

Insieme alle ricerche condotte dai carabinieri, dai vigili del fuoco e della guardia di finanza sono stati effettuati dei controlli nei rimessaggi delle barche a cui a tutt’ora non risulta alcuna imbarcazione mancante e non risultano denunce di scomparsa.