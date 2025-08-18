CIVITAVECCHIA – «Il livello del mare a Civitavecchia è destinato a salire, e il ritmo sta accelerando. Le proiezioni scientifiche, basate sui dati del panel climatico dell'ONU (IPCC), mostrano che entro il 2050 l’aumento sarà già di circa 17–21 cm. Questo è un cambiamento ormai inevitabile». Lo evidenzia Giovanni Ghirga, pediatra e medico Isde Italy. «Alla fine del secolo, però, le scelte globali su clima ed energia faranno una differenza enorme – spiega –scenario "virtuoso" (con forte riduzione delle emissioni): l’aumento medio sarà di circa 37 cm. Scenario intermedio (con le politiche attuali): si arriverà a 48 cm. Scenario peggiore (alimentato da combustibili fossili): si potranno raggiungere i 68 cm. Esiste poi l'ipotesi estrema: in caso di collassi rapidi delle calotte polari, scenari a "bassa confidenza" indicano che il mare potrebbe crescere di oltre 1,3 metri entro il 2100 e superare 1,8 metri entro il 2150».

Come spiegato dal medico, a questi valori si deve andare a sommare un fenomeno locale. «Il suolo di Civitavecchia sta lentamente sprofondando (subsidenza). Questo processo, da solo, aggiungerà circa 6 cm di innalzamento relativo del mare entro il 2100. In pratica, l’impatto qui sarà maggiore rispetto ad altre coste italiane più stabili – ha aggiunto – l’aumento del livello del mare non è un problema del futuro lontano: minaccia le infrastrutture portuali e le attività economiche legate al mare. Aumenta il rischio e la frequenza di inondazioni costiere, specialmente durante le mareggiate. Richiede fin da subito una pianificazione strategica, con opere di protezione e una nuova gestione del territorio. Per Civitavecchia, l'innalzamento del mare entro il 2100 sarà di almeno 30–50 cm: questo è un dato ormai certo. Tuttavia, non possiamo escludere che, in condizioni estreme, superi il metro. Le scelte che il mondo farà nei prossimi anni determineranno se il porto e la città dovranno affrontare un problema gestibile o una radicale e costosa trasformazione del proprio litorale».

Fonte NASA Sea Level Projection Tool, IPCC AR6 (2021). https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool.