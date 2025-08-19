CIVITAVECCHIA – Urla e schiamazzi nei pressi della stazione ferroviaria, una ragazza molto giovane che chiede aiuto a gran voce, prima di allontanarsi dal piazzale, qualcuno che nota la scena e decide di dare l'allarme.

Nel giro di pochi minuti sul posto arriva una pattuglia della sezione Radiomobile dei Carabinieri e i militari, dopo aver raccolto le informazioni essenziali sul posto, si sono messi subito alla ricerca della persona segnalata. Le ricerche sono durate pochi minuti, la ragazza, una turista francese di 19 anni, è stata individuata all'interno della stazione, in stato interessante, con forti dolori al ventre.

I Carabinieri hanno contattato immediatamente il personale del 118, che hanno supportato la giovane fino al trasporto urgente in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

