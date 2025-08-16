CERVETERI - «Ci ha lasciati all’improvviso Daniele Vallenari, il nostro “Gigante buono”». Aveva 45 anni – come ha ricordato la sindaca Elena Gubetti - e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto improvviso nella comunità etrusca. Era molto conosciuto, un uomo solare, campione di braccio di ferro. Era appassionato di musica e voce indimenticabile nelle cover band. «Amava in particolare gli Afterhours e le canzoni di Manuel Agnelli – aggiunge Gubetti - e, durante il concerto abbiamo tenuto Daniele nel cuore. Abbiamo immaginato la sua voce unirsi alle nostre, dedicandogli ogni nota, ogni parola, ogni emozione. Come a ricordarci che certe presenze non si spengono mai, ci accompagnano per sempre. Nelle parole del brano "Quello che non c'è" degli Afterhours ritroviamo la sua forza, la sua passione e il suo spirito, che continueranno a vivere con noi. Come Sindaco, e a nome dell’intera città di Cerveteri, mi stringo con commozione alla fidanzata, alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato. Ciao Daniele, continua a suonare tra le stelle».

©RIPRODUZIONE RISERVATA