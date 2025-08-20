LADISPOLI – Un’altra tragedia sull’Aurelia nel mese di agosto. La vittima, dell’incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, è una 36enne ladispolana, Gioia Fioravanti, travolta mentre era in sella alla sua moto all’altezza del chilometro 36 a Palo Laziale. Ed è un dramma che colpisce ancora di più perché il suo compagno, Daniele Vallenari, conosciuto come il “gigante buono”, è deceduto la scorsa settimana dopo un male. E il rito funebre è stato fissato per domani a Cerveteri. Davvero sotto choc la comunità cerveterana e quella di Ladispoli per una doppia sciagura a cui si fa fatica a credere. «Una notizia che ci lascia senza parole – sono le parole del sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti - per una giovane vita strappata. La tragedia poi colpisce una famiglia che già stava soffrendo. Vedremo se i funerali si svolgeranno insieme». Secondo una prima ricostruzione, la giovane donna stava raggiungendo alcuni amici che la stavano aspettando a Ladispoli per passare un po’ di tempo insieme, dopo la perdita del suo compagno. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale di Ladispoli. Sul posto anche i carabinieri di Torrimpietra in ausilio e i vigili del fuoco di Cerenova. Agli agenti coordinati dal comandante, Danilo Virgili, il compito di appurare il motivo per cui la motocicletta sia stata inizialmente colpita da un furgone che viaggiava nella stessa corsia, e poi abbia finito la sua corsa contro una macchina che procedeva nella direzione opposta di marcia, ovvero verso Roma. Nell’impatto è stata coinvolta una terza vettura. La strada è stata completamente chiusa al traffico per diverse ore con ripercussioni inevitabili per tutti gli automobilisti e i pendolari che stavano rientrando a casa.

IL PRECEDENTE Mercoledì 6 agosto, di mattina, il decesso sempre per incidente sulla statale, a Furbara, dell’ispettore della Polizia locale di Cerveteri, Fabio Morolli. L’Aurelia si conferma come una delle strade più pericolose e i cittadini sono stufi di non ricevere le giuste attenzioni per migliorare la sicurezza.

