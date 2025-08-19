LADISPOLI – Una tragedia, l’ennesima sulla via Aurelia. L’incidente drammatico è avvenuto poco fa sulla statale all’altezza del chilometro 36, nei pressi di un distributore di benzina. A perdere la vita – secondo quanto si apprende – una giovane donna. L’impatto è stato violentissimo e sono state coinvolte diverse vetture e una moto. La strada è stata chiusa. Per i rilievi ci sono gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri. Sul posto pure i Vigili del fuoco. Mercoledì 6 agosto a Cerveteri, sempre sull’Aurelia, aveva perso la vita l’ispettore della Municipale di Cerveteri, Fabio Morolli.

