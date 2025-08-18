TARQUINIA - In questa calda e pazza estate è apparsa su tutte le copertine di quotidiani e settimanali per la notizia che la vede separarsi dal bell’attore Raoul Bova.

Rocío Muñoz Morales, attrice, conduttrice televisiva e modella madrilena naturalizzata italiana, è stata ospite a Tarquinia nella serata del 16 agosto. L’artista ha cenato al noto ristorante La Quadra, accolta con entusiasmo dai titolari e dallo staff del locale.

La visita ha destato curiosità e interesse, confermando il crescente legame della città con il mondo dello spettacolo e della cultura.

A salutare Rocío anche Andrea Andreani, assessore al Commercio del Comune di Tarquinia.

Grande soddisfazione per i titolari del ristorante situato nel centro storico. «Una bella sorpresa per noi, oltre che un onore - ha commentato Paolo Cancedda - A tal proposito tengo a ringraziare il mio carissimo amico Massimo Righini, dirigente creativo di lunga esperienza nel settore televisivo e dell’intrattenimento».

La bellissima Rocío Muñoz Morales ha raggiunto la popolarità in Italia debuttando nel film Immaturi – Il Viaggio di Paolo Genovese, per poi nel 2013 entrare nel cast come protagonista della fortunata serie di Rai1 Un passo dal cielo, della quale è stata protagonista fino al 2023. Impegnata da allora in numerose produzioni cinematografiche di successo, spettacoli teatrali e show televisivi, nel 2015 è stata anche coconduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA