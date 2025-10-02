Una bella notizia per le famiglie del territorio. La W3 Maccarese è stata ufficialmente inserita nell’elenco delle organizzazioni accreditate dal Dipartimento per lo Sport per partecipare al programma nazionale “Fondo Dote Famiglia 2025”. Un riconoscimento importante che permette alla società sportiva di offrire corsi accessibili anche alle famiglie con maggiore fragilità economica, grazie all’erogazione di voucher fino a 300 euro.

COS'È IL FONDO DOTE FAMIGLIA. Il Fondo Dote Famiglia è un’iniziativa promossa dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il suo obiettivo è favorire l’accesso allo sport da parte dei più giovani, sostenendo economicamente le famiglie a basso reddito. Possono beneficiare del contributo le famiglie con figli a carico di età compresa tra i 6 e i 14 anni, in possesso di un Isee pari o inferiore a 15mila euro. Il voucher, del valore massimo di euro 300 per figlio, potrà essere utilizzato per iscrivere i ragazzi a corsi sportivi organizzati da società riconosciute e regolarmente registrate nel portale ministeriale. Grazie a questo programma, centinaia di bambini e ragazzi potranno avvicinarsi o continuare la pratica sportiva, che resta uno degli strumenti più efficaci per la crescita personale, sociale e fisica.

COME PRESENTARE LA DOMANDA. La W3 Maccarese, attiva da anni nella promozione dello sport giovanile e inclusivo, si distingue per la qualità dell’offerta formativa, l’attenzione alla crescita dei giovani e il forte radicamento nel tessuto sociale locale. Ora, grazie all'inserimento nel bando statale, le famiglie potranno utilizzare il voucher direttamente per i corsi offerti dalla società. Dati identificativi della W3 per la richiesta del voucher, sono i seguenti: Codice Corso: S26MNK6DOL; Codice Fiscale: 97810960589; Nome: W3 Maccarese Ssd Arl. Le domande per usufruire del contributo vanno presentate online tramite. E precisamente, consultando il sito ufficiale del Dipartimento per lo Sport, nella sezione dedicata al Fondo Dote Famiglia 2025.

©RIPRODUZIONE RISERVATA