CIVITAVECCHIA – Ieri mattina la Marina è stata teatro della prima manifestazione di protesta contro il cosiddetto “muraglione” sorto lungo il fronte mare, nell’ambito dei lavori per l’apertura a sud del porto. All’iniziativa, promossa dall’imprenditore Mario Benedetti, hanno preso parte decine di cittadini, esponenti politici e rappresentanti di associazioni civiche. In molti hanno definito l’opera uno “scempio”, denunciando l’assenza di un reale coinvolgimento della popolazione in scelte che stanno cambiando radicalmente il volto della città. Tra i presenti, la consigliera regionale Emanuela Mari e il consigliere comunale e metropolitano Giancarlo Frascarelli, che hanno criticato la mancata partecipazione del sindaco Piendibene e della sua maggioranza. È intervenuto anche l’ex primo cittadino ed ex presidente dell’Authority Gianni Moscherini, ricordando di aver respinto a suo tempo un progetto simile, ritenendolo inadatto al contesto urbano.

L’associazione Civitavecchia C’è, che nei giorni scorsi aveva già sollevato dubbi e chiesto chiarimenti ufficiali al commissario dell’Adsp Raffaele Latrofa, ha ribadito la necessità di trasparenza, proponendo cartelli informativi chiari e completi sull’opera in corso. «Il fronte mare – hanno sottolineato i promotori – è patrimonio di tutta la città e non può essere oscurato senza spiegazioni».

La mobilitazione di ieri è solo il primo passo: i cittadini promettono nuove iniziative per difendere il rapporto tra Civitavecchia e il suo mare.