CIVITAVECCHIA – Non sono durati nemmeno 24 ore i gazebo montati per il trasferimento degli operatori di piazza Regina Margherita a piazza XXIV Maggio e scoppia la polemica. Montati ieri per accompagnare il trasferimento degli operatori del mercato di piazza Regina Margherita in vista dell’imminente avvio del restyling, i gazebo provvisori sono stati smontati questa mattina dagli operai del Comune dopo una notte di forte vento che ne ha danneggiato diversi, con tutti i costi del caso.

La copertura, indicata da tempo come una delle criticità principali dagli operatori, si è rivelata insufficiente già al primo test meteo. Nel frattempo, il parcheggio a servizio dell’area è chiuso da circa 20 giorni, con disagi per residenti e clienti; il trasferimento in piazza XXIV Maggio è atteso per la prossima settimana.

Duro il consigliere di opposizione Giancarlo Frascarelli, che ha già presentato una interrogazione in merito: «Il mercato cittadino provvisorio, così come è stato impostato, risulta inadeguato allo spostamento delle attività: lo si è capito sin da subito. Sarebbe utile chiarire chi abbia scelto questa tipologia di strutture e con quali valutazioni tecniche. Chiedo al sindaco Marco Piendibene e alla giunta di rivedere rapidamente la soluzione: servono coperture idonee e un piano operativo che riduca i disagi per operatori e cittadini. Non è la prima volta che si procede con tempistiche affrettate—penso anche al tema della barriera soffolta—e poi si è costretti a correggere in corsa. Civitavecchia e il suo mercato meritano una programmazione più solida».

In un video diffuso ieri, l’assessore al Commercio Enzo D’Antò ha spiegato che le strutture montate erano temporanee: «Stiamo aspettando le strutture definitive che verranno impiantate in questa piazza. Cercheremo di organizzare al meglio l’area andando incontro alle esigenze di tutti». Con lui il delegato al mercato e consigliere comunale Giancarlo Cangani: «Faremo degli errori, cercheremo di correggerli. L’obiettivo è alleviare le difficoltà». L’imprenditore Mario Benedetti, in un altro video, ha parlato di soldi buttati per strutture e manodopera.

Il progetto di riqualificazione complessiva della piazza vale circa 3 milioni di euro e richiederà mesi di cantiere. Secondo D’Antò, nel progetto elaborato dalla precedente amministrazione «non era prevista una copertura per gli operatori», motivo per cui si è ricorso ai gazebo. Resta però la domanda che oggi circola con insistenza fra i banchi: non sarebbe stato meglio attendere direttamente le strutture più pesanti invece di installare coperture leggere per poi rimuoverle dopo 24 ore? In attesa delle nuove forniture, gli operatori chiedono tempi certi, presidi in caso di maltempo e una comunicazione puntuale sulle fasi del cantiere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA