domenica, 5.10.2025
Amministrazione
Mercato, gazebo distrutti dal vento dopo 24 ore dalla loro installazione
Il fatto

Viterbo si candida a città dei centri multimediali

Un milione di euro per l’intervento di riconversione della ex chiesa degli Almadiani. Il progetto per restauro e adeguamen
L’analisi

Raccolta differenziata, la Tuscia è la provincia più virtuosa del Lazio

Con 126mila tonnellate di rifiuti smaltiti, ha superato il tetto del 65 per cento
demanio

Riqualificazione della Stegher, gara da 13,2 milioni di euro

Daria Geggi
Il fatto

Pubblica incolumità, via libera al regolamento

Il documento fissa le norme che consentono al Comune di poter intervenire in conto danno. Approvato ieri dalla terza commissione, per l’opposizione “un mostro giuridico”
Il progetto

“Viterbo città del cinema”, nasce il Film office

Un sito internet in cui le case di produzione troveranno tutte le informazioni necessarie. Obiettivo: riportare in auge e incrementare una vocazione grazie all’offerta di molti set naturali
In consiglio provinciale

«Viterbo: viabilità, interventi a rischio per i tagli del Mit»

Report del presidente della Provincia Romoli sui temi più rilevanti dell’attività amministrativa. Il 9 ottobre convocato il tavolo sul riordino scolastico, quest’anno non sono previsti accorpamenti
Il caso

«Moria di pesci a Pratogiardino, Regione costretta a sostituirsi al Comune»

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sollecita l’amministrazione Frontini su interventi strutturali e continuativi
Il caso

«Discariche, Viterbo da sola non può sostenere tutta la regione»

Il presidente Rocca: «Le Province non hanno indicato nuovi siti, noi faremo da soli. Il piano rifiuti è quasi ultimato»
Il fatto

Viterbo: firmato il contratto del nuovo appalto rifiuti

Frontini: «Una giornata storica. Più decoro e pulizia nel centro storico, entrano in attività anche le eco isole intelligenti»
