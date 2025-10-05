Amministrazione
Home page
Amministrazione
Mercato, gazebo distrutt...
Amministrazione
Mercato, gazebo distrutti dal vento dopo 24 ore dalla loro installazione
Il fatto
Viterbo si candida a città dei centri multimediali
Un milione di euro per l’intervento di riconversione della ex chiesa degli Almadiani. Il progetto per restauro e adeguamen
L’analisi
Raccolta differenziata, la Tuscia è la provincia più virtuosa del Lazio
Con 126mila tonnellate di rifiuti smaltiti, ha superato il tetto del 65 per cento
demanio
Riqualificazione della Stegher, gara da 13,2 milioni di euro
Daria Geggi
Il fatto
Pubblica incolumità, via libera al regolamento
Il documento fissa le norme che consentono al Comune di poter intervenire in conto danno. Approvato ieri dalla terza commissione, per l’opposizione “un mostro giuridico”
Il progetto
“Viterbo città del cinema”, nasce il Film office
Un sito internet in cui le case di produzione troveranno tutte le informazioni necessarie. Obiettivo: riportare in auge e incrementare una vocazione grazie all’offerta di molti set naturali
In consiglio provinciale
«Viterbo: viabilità, interventi a rischio per i tagli del Mit»
Report del presidente della Provincia Romoli sui temi più rilevanti dell’attività amministrativa. Il 9 ottobre convocato il tavolo sul riordino scolastico, quest’anno non sono previsti accorpamenti
Il caso
«Moria di pesci a Pratogiardino, Regione costretta a sostituirsi al Comune»
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sollecita l’amministrazione Frontini su interventi strutturali e continuativi
Il caso
«Discariche, Viterbo da sola non può sostenere tutta la regione»
Il presidente Rocca: «Le Province non hanno indicato nuovi siti, noi faremo da soli. Il piano rifiuti è quasi ultimato»
Il fatto
Viterbo: firmato il contratto del nuovo appalto rifiuti
Frontini: «Una giornata storica. Più decoro e pulizia nel centro storico, entrano in attività anche le eco isole intelligenti»
