M i l a n o , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S o n o o t t o l e p a g i n e d i a c c u s e - m i n a c c e , i n s u l t i , c h i a m a t e c o n t i n u e a l l ' e x c o m p a g n a S o p h i e C o d e g o n i - c o n t e n u t e n e l l a c h i u s u r a i n d a g i n e d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o n e i c o n f r o n t i d i A l e s s a n d r o B a s c i a n o i n d a g a t o p e r s t a l k i n g n e i c o n f r o n t i d e l l a g i o v a n e c o n o s c i u t a n e l r e a l i t y G r a n d e F r a t e l l o V i p . D e c i n e d i e p i s o d i - d a l l u g l i o 2 0 2 3 a l n o v e m b r e 2 0 2 4 - c h e l e a v r e b b e r o p r o v o c a t o s t r e s s f i s i c o e d a n n i l a v o r a t i v i ( p e r n o n a v e r p o t e r p u b b l i c a r e f o t o i n t e m p o r e a l e p e r p a u r a d i e s s e r e s e g u i t a ) c o m e s i l e g g e n e l p r o v v e d i m e n t o f i r m a t o d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o A n t o n i o P a n s a . P e r i l d e e j a y d a u n m i l i o n i d i f o l l o w e r - e c h e d a l l o s c o r s o 1 6 s e t t e m b r e i n d o s s a u n b r a c c i a l e t t o e l e t t r o n i c o - c ' è a n c h e u n a n u o v a a c c u s a : l a v i o l a z i o n e d e g l i o b b l i g h i d i a s s i s t e n z a f a m i l i a r e a v e n d o v e r s a t o s o l o m i l l e e u r o a f r o n t e d e l l ' a s s e g n o d a 9 0 0 m e n s i l i c h e a v r e b b e d o v u t o e r o g a r e d a g e n n a i o s c o r s o . " A t t e g g i a m e n t i d i p r e v a r i c a z i o n e e a g g r e s s i v i t à v e r b a l e " c h e s i t r a d u c o n o i n u n " c r e s c e n t e c o n t r o l l o e d i n v a s i v i t à " n e l l a v i t a d e l l a m o d e l l a e i n f l u e n c e r c h e t r a i v a r i m e s s a g g i r i c e v u t i s i r i t r o v a f r a s i c o m e ' O c c h i o a l l e u s c i t e p e r c h é s e i c o n t r o l l a t a s o p r a t t u t t o l e n o t t u r n e ' , ' S t o v e n e n d o l ì s e m i f a i u n t o r t o c o s ì g r a v a f i n i s c e m a l e … . m e f a c c i o 3 0 a n n i ' e a n c o r a ' M i f a c c i o l a g a l e r a ' . U n ' e s c a l a t i o n c h e s i t r a d u c e q u a n d o l e i è i m p e g n a t a n e l l a f a s h i o n w e e k a M i l a n o ( s e t t e m b r e 2 0 2 3 ) i n " m e s s a g g i v o c a l i i n g i u r i o s i e m i n a t o r i " c o m e ' C o n t u t t o q u e l l o c h e m i h a i f a t t o p e n a r e , d e v i m o r i r e . f a i s c h i f o " e a l t r e p a r o l e i n s c r i v i b i l i . P e d i n a m e n t i , i n s u l t i c h e d i v e n t a n o s e m p r e p i ù v i o l e n t i . ' È a r r i v a t o i l g i o r n o c h e l a t u a i m m a g i n e v e n g a r i c o p e r t a d e l l a m e . . . c h e s e i e d i t u t t o i l m a l e c h e m i s t a i f a c e n d o ' e a n c o r a ' M i s o n o s t a n c a t o d i c o r r e r t i d i e t r o , f a r m i u m i l i a r e d a t e , r i c o r d a t i c h e i o s o n o A l e B a s c i a n o , m e l e s c o p o t u t t e , t u s e i s o l o u n a s f i g a t a c h e p e s a v e n t i c h i l i ' a l c u n i d e i m e s s a g g i c h e s i t r o v a n o n e l l a c h i u s u r a i n d a g i n e . A m a g g i o 2 0 2 4 , d u r a n t e u n s e r v i z i o f o t o g r a f i c o , a d I b i z a , n e l c o r s o d i u n a l i t e B a s c i a n o " a g g r e d i v a v e r b a l m e n t e " l ' e x c o m p a g n a C o d e g o n i " e l e m e t t e v a l e m a n i a l c o l l o " ; a g i u g n o 2 0 2 4 " l e m o s t r a v a d i e s s e r e a c o n o s c e n z a d e i s u o i s p o s t a m e n t i e d e l l e s u e f r e q u e n t a z i o n i e l a m i n a c c i a v a d i r o v i n a r l e l ’ i m m a g i n e " , s o n o t r a l e a c c u s e r i p o r t a t e c o n t r o i l d e e j a y . I n q u e l p e r i o d o - s i l e g g e n e l p r o v v e d i m e n t o f i r m a t o d a l p m P a n s a - " l a c o n t r o l l a v a c o n c o n t i n u e t e l e f o n a t e e v i d e o c h i a m a t e n e l l ’ o r d i n e d i 5 0 - 6 0 c h i a m a t e a l g i o r n o a c u i a v o l t e n o n r i s p o n d e v a " ; i l 2 7 s e t t e m b r e 2 0 2 4 , i n o c c a s i o n e d i u n t e n t a t i v o d i r i c o n c i l i a z i o n e a P a r i g i , " n e l c o r s o d i u n a d i s c u s s i o n e d a i t o n i v i o l e n t i l e c i n g e v a i l c o l l o " . M i n a c c e c h e r i v o l g e a n c h e a d a l c u n i a m i c i d e l l a g i o v a n e e c h e t r a d u c e o s s e s s i v a m e n t e n e l d a r l e " d e l l a f a l l i t a p e r o l t r e 7 0 v o l t e " . E a n c o r a " l a i n s u l t a v a , p e s a n t e m e n t e a l s o l o f i n e d i f a r s i r e s t i t u i r e l a p r e z i o s a b o r s a C h a n e l , c h e l e a v e v a r e g a l a t o " . U n a r i c h i e s t a c h e s i t r a d u c e i n m i n a c c e d a i t o n i v o l g a r i . ' R i d a m m i s u b i t o l a b o r s a , c h e c ’ e ̀ g e n t e c h e s e l a m e r i t a , f a l l i t a " . C o n l a c h i u s u r a i n d a g i n i , n o t i f i c a t a a l l e p a r t i , l ' i n d a g a t o B a s c i a n o h a v e n t i g i o r n i d i t e m p o p e r f a r s i a s c o l t a r e d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o o p e r d e p o s i t a r e d e l l e m e m o r i e .