CIVITAVECCHIA – È stato colpito da qualcuno durante una lite violenta, oppure la profonda ferita riportata dal 22enne è conseguenza di un gesto impulsivo, magari scagliandosi contro una vetrata per sfogare la rabbia?
La risposta spetta agli agenti del commissariato di Civitavecchia, impegnati nell’ennesimo episodio di malamovida che in città sta facendo discutere in queste ore.
Scenario, ancora una volta, il Pirgo: teatro di un nuovo fatto che conferma i timori sulla vivibilità del centro storico, in particolare nei weekend. È sabato notte, le ore piccole, la città quasi deserta.
All’improvviso accade ciò che nessuna telecamera riesce a registrare: un giovane di 22 anni resta gravemente ferito dopo una colluttazione con due ragazzi di Santa Marinella – ipotizza qualcuno – o per il colpo inferto a una vetrata, forse per scaricare tensione.
La strada si macchia di rosso: sangue ovunque, il giovane viene portato al San Paolo e da lì trasferito d’urgenza in elicottero al policlinico Gemelli di Roma, in condizioni critiche.
Ha perso moltissimo sangue, ora rischia l’amputazione di un braccio.
La Polizia sta lavorando senza sosta per chiarire la dinamica, con strumenti limitati.
Nessuna telecamera nell’area, pochi i testimoni.
Restano solo frammenti di ricostruzioni e l’esperienza degli investigatori, da ore al lavoro su ogni dettaglio utile.
Il quadro clinico del civitavecchiese è ancora delicato, mentre gli agenti cercano di rintracciare chi possa aver visto qualcosa di decisivo.
Le telecamere comunali, sebbene distanti dal punto del ferimento, potrebbero almeno restituire tracce della presenza di persone in zona che abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
Il ferimento del 22enne ha comunque riacceso l’allarme sulla sicurezza del centro cittadino, minato soprattutto nei weekend da eccessi di alcol e droga a fiumi.