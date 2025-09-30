S. MARINELLA – Un vergognoso atto vandalico è stato perpetrato nelle prime ore della mattina, all’interno del parco dedicato ai portatori di handicap di via Lazio.

Intorno alle 5,27 un malvivente a volto coperto da passamontagna, tagliando la rete di recinzione, si è introdotto all'interno del Parco Martiri delle Foibe con un secchio di guaina liquida nera, imbrattando l'ingresso del chiosco bar.

«Questo atto intimidatorio – dice il presidente della Santa Polare aps Poleggi – da ancora più forza nel proseguire nel nostro percorso. Abbiamo vinto la gara per l'assegnazione del parco per cinque anni più cinque e quelle persone che ci hanno fatto querele, la cittadina anonima che ci ha mandato la guardia di finanza, la Asl e la Polizia Municipale non ci fermeranno. Ora ci mancava anche il vandalo imbrattatore e quindi possono stare tranquilli. Noi non ci muoveremo dal Parco Martiri delle Foibe di Santa Marinella. Su tutto ciò che è accaduto, le forze dell'ordine stanno indagando a 360 gradi, ma quello che è stato fatto è una vigliaccata contro i portatori di handicap».

