CIVITAVECCHIA – Finisce un periodo di tensione e paura per i commercianti del centro di Civitavecchia, costretti da settimane a fare i conti con furti ripetuti, vetrine sfondate e denaro sottratto anche in pieno giorno. Una scia di episodi che aveva spinto la Confcommercio a chiedere con forza maggiori controlli nelle vie più colpite, affinché i titolari delle attività potessero tornare a lavorare in sicurezza.

I sospetti delle forze dell’ordine si erano concentrati fin dall’inizio su un civitavecchiese di 53 anni, già noto per precedenti specifici. Alcuni sistemi di videosorveglianza avevano ripreso la sua presenza nei pressi degli esercizi colpiti, sebbene le immagini non fossero sempre nitide. A tradirlo, però, è stata la sua inconfondibile andatura.

Ieri sera, infatti, il 53enne ha preso di mira un centro estetico, sfondando la porta vetrata per introdursi all’interno. L’allarme è stato dato immediatamente, costringendo l’uomo alla fuga. Pochi minuti dopo, gli agenti delle volanti del commissariato di viale della Vittoria lo hanno intercettato e arrestato.

Nella giornata di ieri si è svolta la direttissima: per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Per i commercianti, già duramente provati dai danni e dalla paura, si chiude così – almeno per ora – un capitolo che ha segnato in maniera pesante la vita quotidiana del centro cittadino.