CIVITAVECCHIA – Ci sarà anche Camilla Crisostomi, una giovane violinista del territorio, questa sera all’Arena di Verona per il grande concerto dedicato a Luciano Pavarotti. A ricordare il Maestro per i suoi 90 anni, che sarà trasmesso in differita sul canale 5 di Mediaset, interverranno i più celebri nomi del mondo della musica classica e pop. Tanto per citarne alcuni: Placido Domingo, Josè Carreras e Andrea Bocelli per la lirica, ma anche Ligabue, Laura Pausini e il Volo.

E, ancora, il violoncellista Hauser in una orchestra in cui ci sarà anche la musicista civitavecchiese nel ruolo di violino di fila dell’orchestra Fondazione Luciano Pavarotti. Camilla Crisostomi è docente presso la scuola dell’Unione Musicale Civitavecchiese.