CIVITAVECCHIA – Notte di sangue sul lungomare del Pirgo. Una lite degenerata in rissa, nella notte tra sabato e domenica, ha portato al ferimento grave di un 23enne civitavecchiese.

Il giovane, colpito al braccio, è stato soccorso dal 118 e trasferito in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma. I medici non escludono l’amputazione dell’arto.

Sul marciapiede e sul plexiglass di un locale della zona, ieri mattina, erano ancora evidenti e ben visibili le tracce di sangue.

La Polizia del vicino commissariato di viale della Vittoria è al lavoro per rintracciare i responsabili dell’aggressione. Non risultano testimoni, ma le indagini proseguono anche attraverso la verifica delle immagini di videosorveglianza presenti nell’area.