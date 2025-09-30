CIVITAVECCHIA – Si è spento all’età di 71 anni Roberto Nicolai, medico di base molto conosciuto in città che in passato, con l’amministrazione De Sio, ha ricoperto anche l’incarico di consigliere comunale. È stato proprio l’ex sindaco a ricordarlo. «Se ne è andato Roberto Nicolai. Un amico, un medico eccellente, una persona gentile, mite, sempre pronta ad aiutare gli altri – ha scritto - leale consigliere comunale durante la mia amministrazione, si è sempre distinto per generosità e professionalità. Una persona perbene. Una perdita per la città. Sentite condoglianze alla famiglia».

I funerali si terranno domani, mercoledì 1 ottobre, alle ore 15 presso la Parrocchia di San Gordiano.

«Forza Italia Civitavecchia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Nicolai, già consigliere comunale e tesserato storico, stimato medico e uomo di grande umanità. Roberto – ricordano dal partito – è stato un punto di riferimento per tanti cittadini, sempre disponibile, gentile e attento ai bisogni degli altri. La sua competenza professionale e la sua naturale mitezza hanno lasciato un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e collaborare con lui. Civitavecchia perde un professionista eccellente, un amministratore serio e un uomo perbene. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità di Forza Italia Civitavecchia».