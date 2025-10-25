Ottava giornata del campionato di Eccellenza Laziale, girone A. Giornata campale per la Viterbese che domani alle 15 allo stadio Rocchi ospita il Campus Eur in un confronto dove il team di mister Gardini è obbligato a conquistare i tre punti e riassaporare la gioia del successo che manca da oltre un mese con l’ultima vittoria datata 21 settembre alla terza giornata. Settimana complicata con il club in silenzio stampa che ha dato come unica notizia ufficiale quella della rescissione del contratto del centrocampista Proietti che si è andata ad aggiungere a quelle precedenti di Luciani e Valler. I rumors narrano di una società che potrebbe passare la mano nelle prossime ore e probabilmente di questo se ne saprà di più dopo il match odierno. Tra i papabili intenzionati ad acquisire le quote della società ci sarebbe il gruppo Bizzaglia già propietario del Pomezia. Molti dubbi sulla formazione che scenderà in campo per affrontare il Campus, compagine da prendere con le molle e che in classifica precede di un punto la Viterbese. Domani alle 11 impegno casalingo per la Sorianese che dopo la grande impresa di domenica scorsa con la vittoria per 3-0 ottenuta a Pomezia va in cerca del primo successo casalingo contro la pericolosa compagine della Nuova Florida che partita con un meno 5 di penalizzazione già si trova a quota 7 e che al netto della sanzione sarebbe tra le squadre di altissima classifica. Tra i cimini importante rientro di Spolverini e potrebbe scendere in campo anche il capitano Bellacima che per il noto infortunio non è stato mai utilizzato in questo inizio stagione. Il programma completo della giornata è il seguente: domani ore 11 Aranova (13)-Pomezia (13), Astrea (3)-Pro Calcio Tor Sapienza (7), Sorianese (9)-Sporting Nuova Florida (7 partita con 5 punti di penalizzazione). Ore 11,15 Aurelia Antica Aurelio (1)-Boreale (9), Salaria Fc (7)-Romulea (6). Alle 14,30 Civitavecchia (13)-Grifone Gialloverde (13), Fc Rieti (12) -W3 Maccarese (12) e Roma City (11)-Monti Prenestini (14). Alle 15 Viterbese (9)-Campus Eur (10).