CIVITAVECCHIA – «Il Consiglio comunale riprenda la mia proposta per estendere i benefici la rottamazione quinquies anche ai tributi locali per aiutare i civitavecchiesi in difficoltà. Sarò sempre al fianco dei cittadini».

Lo dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giancarlo Frascarelli che continua: «Tutti ricorderanno come, nei mesi scorsi, ho presentato in Consiglio comunale una mozione con la quale proponevo di introdurre anche a Civitavecchia una forma di rottamazione dei tributi locali, finalizzata a consentire ai cittadini in difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il Comune beneficiando della riduzione di sanzioni e interessi. Oggi, alla luce dell’approvazione da parte del Governo della Legge di Bilancio che include la rottamazione quinquies, quella proposta assume ancora più senso e maggiore attualità. È il momento giusto per estendere anche a livello locale una misura che si è dimostrata utile e necessaria per favorire il rientro dei debiti in modo sostenibile e solidale».

Frascarelli spiega che la sua proposta «nasce dalla volontà di sostenere i civitavecchiesi che vivono situazioni di difficoltà economica, permettendo loro di mettersi in regola senza essere gravati da pesanti sanzioni e interessi. In questo modo, si aiuta chi è in difficoltà e, al tempo stesso, si offre un vantaggio anche al Comune, che potrebbe recuperare somme oggi di difficile riscossione. Ritengo quindi fondamentale che il Consiglio comunale discuta al più presto la mia mozione e si avvii l’iter per adottare i provvedimenti necessari a introdurre la rottamazione dei tributi locali anche a Civitavecchia. È una misura di equità e di buonsenso, che va incontro alle esigenze dei cittadini e rafforza le finanze comunali. Credo – conclude - sia un passo importante per costruire un rapporto più giusto e collaborativo tra amministrazione e comunità».

