SANTA MARINELLA – Santa Marinella esprime il suo più vivo e sincero orgoglio per il concittadino e artista Michael Fantozzi, selezionato direttamente dalla prestigiosa Florence Biennale per esporre alla XV edizione (18-26 ottobre 2025) alla Fortezza da Basso.

Il sindaco Pietro Tidei e l'intera amministrazione accolgono con grande entusiasmo la notizia che un concittadino, che lavora e investe nella nostra città, abbia l'opportunità di rappresentare la comunità in un contesto di risonanza mondiale, tra centinaia di artisti provenienti da oltre 80 Paesi.

«Michael Fantozzi, che vive e opera sul nostro litorale, si distingue per uno stile unico che fonde arte 3D in argilla e materiali pregiati, affrontando temi cruciali come l'inquinamento con sarcasmo e una profonda consapevolezza ambientale- spiega il sindaco Tidei – La sua presenza alla Biennale, che arriva dopo riconoscimenti internazionali e il premio come "Eccellenza Italiana all'Estero" a Montecitorio, conferma il valore e la qualità della creatività che fiorisce a Santa Marinella. Questa è la dimostrazione che il nostro territorio è un luogo fertile per l'arte e per i professionisti che portano il nome della città ai massimi livelli internazionali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA