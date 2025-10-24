Nasce una nuova sezione locale dei Veterani dello Sport. Lo si legge in un comunicato, nel quale viene spiegato che un gruppo di sportivi, riunitosi a via Cadorna 2, dove c’è la sede di Civitavecchia C’è, ha formato la sezione che porterà i nomi di Giampiero Romiti, Agostino D’Alberto e Diego Accardi, il cui presidente sarà Giancarlo Peris. Solo qualche mese fa, però, era stata annunciata la creazione di un’altra sezione, che porta il nome di Vittorio Tamagnini, Antonio Parisi e Pino Cristini, con presidente Damiano Lestingi e con tanto di presentazione ufficiale. La nuova realtà era stata oggetto di critiche, all’epoca, proprio da Civitavecchia C’è.

Ma la domanda che nasce spontanea è: perché Civitavecchia si divide sempre in tutto? Società che operano nella stessa disciplina sportiva agli stessi livelli, società che fanno continuamente polemica tra loro, una miriade di associazioni in città (in questo caso non sportive e non ci riferiamo a Civitavecchia C’è) che però fanno solo capo ad una o due persone. Ma si sente davvero il bisogno di avere due associazioni dei Veterani dello Sport? Ecco il comunicato integrale di presentazione:

«Nella giornata del 23 ottobre, in Via Cadorna 2 – si legge nel comunicato di presentazione – si è riunito un nutrito gruppo di sportivi per costituire la Associazione Veterani dello Sport “Giampiero Romiti - Agostino D’Alberto – Diego Accardi”, ridando così vita alla vecchia denominazione con l’aggiunta del compianto Gianpiero Romiti, giornalista ed ex addetto stampa della precedente Associazione. L’Associazione si prefigge di incentivare la pratica sportiva e di valorizzarne i contenuti.

Possono aderire all’Associazione Veterani dello Sport “Gianpiero Romiti - Agostino D’Alberto – Diego Accardi” tutti gli sportivi di almeno 35 compiuti e con una attività sportiva in qualità di atleta, dirigente, direttore generale, sportivo e/o tecnico, giudice, arbitro, allenatore nonché giornalista sportivo di almeno 4 anni certificata (o autocertificata) dal tesseramento ad una Federazione Sportiva del Coni oppure da questo riconosciuta.

Gli intervenuti hanno nominato all’unanimità come primo Presidente della neonata Associazione Giancarlo Peris, ultimo tedoforo alle Olimpiadi di Roma 1960. Il Consiglio Direttivo e la Segreteria verranno nominati al raggiungimento di un congruo numero di adesioni in modo da non limitare la possibilità ai nuovi iscritti di farne parte. L’Associazione invita tutti gli sportivi in possesso dei requisiti richiesti a recarsi presso la sede di Via Cadorna, 2 per l’adesione che è completamente gratuita».

