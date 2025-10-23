Social
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa giovedì 23 ottobre 2025
MONTEFIASCONE

La Cronoscalata 2026 si farà

La manifestazione già calendarizzata: ecco le date
Arte

Workshop gratuito di recitazione del Rossellini Film Festival

L’iniziativa si svolgerà sabato prossimo alla Corrado Melone
L’agricoltura

Produzione d’olio, raccolta misera anche per gli alunni delle scuole

I parassiti e le temperature troppo alte hanno giocato un brutto scherzo agli agricoltori
il caso

Il Tar dà ragione alla ricercatrice civitavecchiese Claudia Coleine

L’Università della Tuscia dovrà rivalutare la sua posizione
Cronaca

TG +24 edizione 23 Ottobre 2025

L’appello

«Il bosco di Valcanneto chiede voce», i cittadini scrivono alla sindaca

Proposto a Cerveteri un tavolo di confronto istituzionale per la salvaguardia del parco
L’arresto

Gli ruba il telefono in un bar e lo ricatta: «Dammi 50 euro». In manette un 57enne residente a Cerveteri

La vittima si è rivolta ai carabinieri che hanno bloccato subito il malvivente a Ladispoli
guardia di finanza

Forza un posto di controllo: arrestato

Rocambolesco inseguimento sull’A12: ragazzo bloccato dopo una colluttazione
Il caso

Gioco d’azzardo, 51 persone in carico all’Asl per ludopatia

In due anni nella Tuscia la Guardia di Finanza ha elevato sanzioni per 300mila euro. Il punto è stato fatto nell’incontro “In nome della legalità” che si è tenuto ieri a Palazzo dei Priori
