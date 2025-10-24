S. MARINELLA - Torna la giornata dedicata al microchip gratuito per cani appartenenti a proprietari residenti nel territorio di Santa Marinella e aperta anche ai cittadini dei comuni limitrofi: Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Ladispoli e Cerveteri.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 10 alle 13 presso l’aula consiliare di via Cicerone ed è stata organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni A-Mici onlus, Nogra Guardia rurale ausiliaria e con il contributo dei medici veterinari Romolo Mellini e Laura Cirone.

«Un appuntamento che sta diventando oramai una consuetudine e che siamo lieti di portare avanti insieme a tutti i volontari che si mettono a disposizione per realizzare questa iniziativa- ha affermato il sindaco Pietro Tidei- E’ un gesto di attenzione e civiltà che vuole tutelare gli animali e garantire maggiore sicurezza alla comunità».

Il servizio consentirà ai proprietari di mettere in regola i propri amici a quattro zampe e contribuire alla lotta contro il randagismo.

«La collaborazione con le associazioni di volontariato è fondamentale per poter arginare i fenomeni di abbandono. Scopo di queste iniziative - ha spiegato Tidei - è anche quello di creare una sinergia tra Comune e volontari, disponibili a supportare l’azione dell’amministrazione in caso di necessità. Il loro sostegno favorisce la prevenzione e il controllo sul territorio, segnalando alla Polizia locale situazioni di pericolo o di abbandono».

Per poter accedere gratuitamente alla microchippatura, basta recarsi direttamente presso la sede del municipio muniti di copia del documento, la tessera sanitaria e il libretto sanitario del cane. Non occorre la prenotazione ed il servizio è gratuito fino ad esaurimento della disponibilità dei microchip.

