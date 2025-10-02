L’Atletica Villa Guglielmi riparte con slancio ed entusiasmo per una nuova stagione sportiva, confermandosi punto di riferimento per lo sport giovanile e amatoriale del territorio. Nonostante la temporanea indisponibilità del campo di Villa Guglielmi - attualmente in fase di ristrutturazione - l’associazione ha riorganizzato le proprie attività, garantendo la piena continuità dei corsi e il sostegno costante ai propri atleti.

SCUOLA DI ATLETICA: NUOVI SPAZI, STESSA ENERGIA. La storica scuola di atletica, fiore all’occhiello dell’associazione, ha trovato ospitalità in tre sedi alternative, dove si svolgeranno regolarmente gli allenamenti: impianto delle Fiamme Oro-Via Portuense; impianto delle Fiamme Gialle-Castel Porziano (Infernetto) e Spazio Rugby Fiumicino. Per i più piccoli, l’appuntamento sarà ogni lunedì e mercoledì alle ore 17. L’adattamento logistico, dunque, non ha spento l’energia che da sempre contraddistingue il gruppo. Quest'ultimo, pronto a mettersi in gioco con lo spirito di squadra che ha reso celebre l’Atletica Villa Guglielmi.

CORSI POSTURALI PER ADULTI, BENESSERE A OGNI ETÀ. Anche per gli adulti l’offerta non manca. Infatti, sono attivi i corsi di ginnastica posturale presso la palestra Happy Sport, in via G. Fontana 14 a Fiumicino. Le lezioni sono pensate per migliorare equilibrio, mobilità e postura, in un ambiente accogliente e professionale. Info in segreteria dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 9.-10.30 e 17.30-19.

«Ogni nuova stagione è una sfida e un’opportunità», commenta il presidente Ludovico Nerli Ballati, che ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento agli atleti. «Il campo è la nostra scuola di vita: insegna disciplina, rispetto, amicizia e la gioia di correre insieme. Anche se la nostra pista è momentaneamente chiusa, il cuore dell’Atletica Villa Guglielmi batte forte ovunque ci sia spazio per allenarsi e crescere. In bocca al lupo a tutti gli atleti, dai più piccoli ai più esperti: che sia un anno di soddisfazioni, impegno e divertimento per tutti».

Tra le novità dell’anno, grande attesa per il ritorno della Best Woman, storica corsa podistica che coinvolge atleti da tutta Italia. Un appuntamento imperdibile per celebrare lo sport e la partecipazione, simbolo del legame tra la comunità e la società podistica fiumicinese.

