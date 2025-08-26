Ancora niente nuove vetrate al PalaGalli. Lo scorso 10 luglio avevamo dato notizia della rimozione dei blocchi di vetro dallo Stadio del Nuoto e, contestualmente, dei montanti in legno, anche se alcune vetrate, in una minima parte, sono ancora presenti. Un mese e mezzo se ne è andato, ma ancora non si ha traccia dei nuovi blocchi. Tutto questo mentre l’estate si sta avvicinando alla sua conclusione e durante questo lasso di tempo, la situazione meteorologica a Civitavecchia non ha aiutato in questo senso, perché si sono verificate ben tre temporali e stiamo entrando nel periodo dell’anno in cui questi avvengono con una certa costanza.

Quindi la preoccupazione per quello che sta avvenendo all’interno del PalaGalli c’è, visto che l’acqua piovana entra all’interno della struttura, con tutti i problemi del caso. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in città, lo scenario non sarebbe proprio quello migliore. A ciò si aggiunge la voce che per vedere le nuove vetrate ci sarà ancora da aspettare, in quanto l’ordinazione non sarebbe stata ancora fatta.

Al momento non ci sono certezze, ma, se fosse vero, ci sarebbe da aspettare ancora prima dell’arrivo delle nuove vetrate e dei nuovi montanti, visto che è facile intuire che non parliamo di oggetti facili da trasportare e da collocare. Ma le voci in città camminano e corrono, riguardando anche l’aspetto sportivo. Si torna a parlare di possibili accordi e di consorzi, che, in questo caso, potrebbero coinvolgere Centumcellae, Coser e Nautilus, le quali starebbero pensando di unire le forze anche grazie all’intervento di un noto imprenditore locale, lo stesso nominato nel corso dell’incontro al Comune tra le associazioni e l’amministrazione comunale, avvenuto lo scorso agosto.

Tra le possibilità ci sarebbe anche quella di prelevare un titolo di serie B per consegnarlo alla Centumcellae. Un’opportunità che non starebbe trovando proseliti, soprattutto pensando al fatto che, ad oggi, non c’è un impianto in zona in grado di ospitare questa squadra. Al momento il tavolo sarebbe fermo e qualche voce parla di un modo per poter sbloccare l’empasse. Ovvero l’idea di presentarsi al Comune e chiudere di accomunare i bandi del PalaGalli, della piscina comunale di via Maratona ed anche del circolo Alfio Flores di largo Galli, di proprietà del demanio e in gestione alla Snc Civitavecchia, che dovrebbe andare a bando entro il 2027.

L’idea sarebbe quella di formare un consorzio che possa gestire tutti e tre gli impianti, dedicando, per ovvi motivi, via Maratona al commerciale, il circolo Flores alla pratica degli sport acquatici nel periodo estivo e il PalaGalli dedicato quasi esclusivamente alle attività agonistiche. Potrebbe essere un percorso importante ad affrontare, con le società e il Comune che potrebbero andare a braccetto in questo nuovo percorso. Staremo a vedere e soprattutto ci sarà da mettersi con la calcolatrice per capire se economicamente possa essere una decisione da prendere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA