CIVITAVECCHIA - Domani sera, sabato 24 agosto, la Marina ospiterà Irene Grandi per una tappa del “Fiera di me Tour”per il primo degli ultimi tre appuntamenti del Civitavecchia Summer Festival. Dopo oltre trent’anni di carriera, la cantautrice fiorentina porta in scena uno spettacolo che è insieme celebrazione, racconto e visione: un viaggio tra passato e presente, capace di ricomporre in un mosaico nuovo i momenti più intensi del suo percorso artistico. Radio Subasio è radio ufficiale. In scaletta i classici che hanno segnato intere generazioni — da In vacanza da una vita a La tua ragazza sempre, da Bruci la città a Prima di partire per un lungo viaggio — accanto a gemme meno note e ai brani recenti, tra cui “Fiera di Me”, inno alla forza personale e alla rinascita, e “Universo”, firmato da Francesco Bianconi e Kaballà. Spazio anche a “Favole”, singolo uscito l’11 aprile, ulteriore tassello di un’evoluzione in continuo movimento. Con Grandi sul palco una band rodata: Max Frignani (chitarra), Piero Spitilli (basso), Fabrizio Morganti (batteria), Marco Galeone (tastiere) e Titta Nesti (voce e polistrumentista).

