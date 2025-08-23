CIVITAVECCHIA – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Frascarelli, torna all’attacco dell’amministrazione Piendibene. Questa volta a finire nel mirino è un evento di moto ospitato in città lo scorso maggio, che, secondo Frascarelli, avrebbe ricevuto un contributo comunale di 20 mila euro, suddiviso in due tranche da 13 e 7 mila. «È vero che il suolo pubblico è stato pagato addirittura dopo la realizzazione dell’evento? Il regolamento comunale stabilisce che vada saldato prima dell’autorizzazione? Se così fosse saremmo di fronte a “figli e figliastri”: ai commercianti si richiede puntualità e multe severe, qui invece tutto al contrario», attacca il consigliere. Frascarelli denuncia una disparità di trattamento tra le società organizzatrici di eventi e i commercianti locali e si interroga sulla questione morale, tanto invocata dal sindaco: «È solo uno slogan o un principio da rispettare? Non sarebbe stato più corretto trattare tutti allo stesso modo per evitare l’ennesima brutta figura?». Il consigliere annuncia che chiederà accesso agli atti per chiarire la vicenda.

©RIPRODUZIONE RISERVATA