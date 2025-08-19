TARQUINIA - Tarquinia, e in particolare il Lido, ad un punto di svolta verso la crescita e la riqualificazione. Lo ha annunciato il sindaco Francesco Sposetti nel commentare i risultati molto positivi delle manifestazioni realizzate nella località costiera. «Questa estate sta segnando un punto di svolta per Tarquinia Lido - dice Sposetti - Sul Lido c’è una rinnovata attenzione. Il calendario di eventi messo in campo ha portato migliaia di persone sul nostro litorale, animando le serate estive e restituendo alla località il ruolo che merita come punto di riferimento per il tempo libero e il divertimento».

Il sindaco Sposetti coglie l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento ai consiglieri comunali, alla Pro loco Tarquinia, agli imprenditori balneari, alle associazioni, alla Polizia locale, alle forze dell’ordine, alla Croce rossa italiana Comitato Tarquinia e all’Aeopc, che hanno collaborato attivamente alla riuscita delle manifestazioni estive.

«Il lavoro di squadra ha fatto la differenza. – prosegue il primo cittadino –. Tarquinia Lido sta tornando a essere un luogo vivace, curato e ricco di opportunità. Continueremo su questa strada appena intrapresa, con investimenti mirati e attenzione costante ai bisogni della località turistica». A supporto di questo rinnovamento, l’amministrazione avvierà un importante intervento da circa 2 milioni di euro per la riqualificazione del lungomare, al fine di renderlo più accogliente, moderno e funzionale. Il Comune ha partecipato anche ad un bando regionale per la concessione di un contributo di 500mila euro per il rifacimento delle strade, un’azione necessaria per migliorare la viabilità.

«I lavori sul lungomare sono finanziati in gran parte con fondi regionali, attraverso il bando “Blue Economy”, e partiranno tra la fine dell’estate e l’inizio di autunno – conclude il sindaco Sposetti -. L’intervento riguarderà il completo rifacimento della rete fognaria, con separazione delle acque bianche da quelle nere, il decoro urbano e la sicurezza con il rifacimento della pista ciclabile, del manto stradale e del marciapiede a fianco delle abitazioni».

