CIVITAVECCHIA – Una tranquilla mattinata di sole, tra viale Garibaldi e largo Plebiscito, si è improvvisamente trasformata in un momento di paura e tensione. Erano da poco passate le 11 di ieri quando una turista portoghese, una giovane donna sulla trentina in visita a Civitavecchia, è stata avvicinata da un uomo di 65 anni, originario della Campania e senza fissa dimora.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe attirato l’attenzione della ragazza con alcuni giochi di prestigio, fingendo di intrattenerla. Poco dopo, però, il suo atteggiamento si sarebbe fatto sempre più invadente, fino al tentativo di baciarla e di palpeggiarla. La reazione della donna è stata immediata: in lacrime e sotto shock, ha iniziato a urlare, richiamando l’attenzione delle persone presenti nella zona.

Dal vicino Punto informativo della Csp alcuni operatori sono usciti in strada, prestando i primi aiuti e allertando immediatamente le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri della Stazione principale e del Nucleo Radiomobile, che hanno bloccato l’uomo e raccolto le testimonianze. Dopo aver verificato l’accaduto, i militari lo hanno tratto in arresto e condotto presso il carcere di Borgata Aurelia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Considerato lo stato del procedimento in fase di indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva. Vige infatti il principio della presunzione di innocenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA