Video
Amministrazione
Via del Casaletto Rosso, strada abbandonata al degrado
operazione nerone
Smantellata rete di spaccio: i ringraziamenti del Sindaco
redazione web
Il caso
«Via Bellavista, 10 giorni per il recupero del palazzo»
Il Comune di Viterbo mette alle strette il privato, Frontini: «Tolleranza zero verso chi non mantiene in stato decoroso le proprie proprietà»
comune e scuola
Servizio Oepac, i dubbi di Attig e Usb
L’esponente della Svolta evidenzia criticità nella procedura di affidamento dell’appalto da 108mila euro alla Cooperativa Nuova Era. Il sindacato chiede un confronto
redazione web
Solidarietà
A Cena insieme... per aiutare gli chi ha bisogno
Dal 5 al 7 settembre torna l’iniziativa in piazza del Caduti, Arruzzolo (Viterbo con amore): «Siamo arrivati ad assistere 300 famiglie»
Il fatto
Settembre, è festa anche nelle frazioni
Mese di eventi patronali con il sostegno del Comune per un totale di quasi 50mila euro. Tra gli appuntamenti il Patto d’Amore de La Quercia e la sagra della castagna a San Martino
Amministrazione
Pnrr, 1,6 milioni per la nuova infanzia
Il cantiere accelera verso la chiusura: progetto pensato per comunità educante e famiglie
Redazione Web
il caso
La rotatoria della discordia
L’avvio dei lavori per l’opera tra via Benci e Gatti e mediana scatena la polemica. L’opposizione parla di rischio traffico paralizzato con la nuova viabilità ma il Pincio è fiducioso
Redazione Web
Le iniziative
S. Rosa: con i fondi regionali promozione, pubblicità e mostre
Presentate le iniziative finanziate con le risorse della Pisana previste inizialmente per il Trasporto straordinario: 4 i progetti tra cui la valorizzazione del Monumento del pellegrino
Il fatto
Viterbo: impianto sportivo intitolato a Pollastrelli
La proposta della giunta per dedicare il Barco Murialdina al senatore scomparso
