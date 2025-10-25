Un duello tra seconde della classe, che vogliono far inciampare la capolista Monti Prenestini ed allo stesso una delle pretendenti al comando del girone A. Al Tamagnini si gioca la sfida che vedrà protagonista il Civitavecchia contro il Grifone Gialloverde. Da tenere d’occhio l’orario, che sarà quello delle 14.30, per via del ritorno dell’ora solare. Un match molto interessante, poiché l’undici di Massimo Castagnari sembra aver lasciato alle spalle gli inciampi di inizio stagione e le affermazioni contro Monti Prenestini e W3 Maccarese, seppur con alcune lacune che dovranno essere colmante, sono risultati che lanciano Funari e compagni verso le zone nobili della classifica.

Sta facendo molto bene anche il Grifone Gialloverde, che dopo la netta discesa dall’Eccellenza qualche stagione fa con una stagione fatta interamente di sconfitte, lo scorso anno ha fatto furore nel girone A di Promozione, guadagnando la massima categoria regionale con pieno merito. Il percorso in trasferta del team legato alla Guardia di Finanza è stato sicuramente tenuto d’occhio dallo staff tecnico nerazzurro: sette punti in tre gare, tra cui il 4-1 ai danni del Tor Sapienza e il pesantissimo 2-0 al Rocchi contro la Viterbese, gettando nella crisi i leoni gialloblù.

Tutto questo mentre il Civitavecchia ha avuto qualche spiffero in difesa: quattro reti incassate nelle ultime due uscite al Vittorio Tamagnini. Per quanto riguarda la formazione, unico assente l’attaccante De Costanzo, squalificato, così come mister Castagnari, che sarà sostituito in panchina dal vice Massimiliano Di Luca.

«Ci attende una sfida tosta – afferma il portiere Mattia Aceto – contro una grande squadra che viene da un ottimo periodo, le difficoltà maggiori giungeranno dal fatto che loro hanno ottime individualità, che ci potranno mettere in difficoltà, ma, proprio in questo senso, in settimana abbiamo lavorato su questo».

Ma che atmosfera c’è all’interno del gruppo. Quest’anno, forse ancora di più rispetto agli scorsi anni, c’è un ambiente molto umorale, che risente molto, in positivo e in negativo, dei risultati che avvengono sul rettangolo verde e delle opinioni che si formano nel contesto cittadino.

«Stiamo vivendo un ottimo momento – riprende l’estremo difensore under del Civitavecchia - all’interno del gruppo c’è sempre stata serenità, semplicemente, è accaduto che in alcune giornate i risultati non sono arrivati, mentre adesso stiamo raccogliendo i punti che prima ci erano mancati». Aceto si è messo molto in mostra nelle ultime settimane, dimostrando il suo valore con parate che hanno trovato spazio negli articoli e nei commenti dei siti specializzati. Per lui sono giunti, a più riprese, i complimenti in pubblico da parte di mister Massimo Castagnari.

«Più andiamo avanti – conclude Aceto – più si crea sintonia all’interno del gruppo. Il merito delle belle parate è soprattutto della squadra e dei mister, che mi mettono nelle migliori condizioni per esprimermi al meglio e mi trasmettono grande tranquillità. Quando c’è fiducia reciproca, tutto diventa più semplice e naturale». Civitavecchia-Grifone Gialloverde sarà arbitrata da Oliver Mavevski della sezione di Ciampino. I suoi assistenti saranno Matteo Amato di Tivoli e Vittorio Poggipolini di Roma 1.

