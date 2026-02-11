Un poker di giustezza e l’Academy Ladispoli passeggia contro la Polisportiva De Rossi.

Finisce 4-0 l’andata dei quarti di finale di Coppa Lazio Promozione.

Un successo netto degli uomini di Mastrodonato maturato con due gol per tempo. La semifinale è a un passo. Nel tabellino dei marcatori ci entrano Modesti, D’Angeli, Barros e Cecchinelli.

Academy in campo con Somma tra i pali, in difesa Tamburrini De Marco vanno sugli esterni, al centro Urbani e capitan Cruciani. I play di centrocampo. D’Angeli e Parravano al centro, con Gafuri e Tasselli sugli esterni. Rodio affianca Modesti e Fortuna è in tribuna perché squalificato. L’allenatore della De Rossi, Gianluca Valerio, è una vecchia conoscenza rossoblù.

Nel 2003 fece parte di quella Us Ladispoli che si aggiudicò la Coppa Italia nazionale di Eccellenza in finale col Derthona formando la coppia centrale con De Sisti, figlio del grande Picchio. Eppure il match non è in discesa.

Al 14’ c’è un tocco di mano in area di rigore, per l’arbitro non ci sono dubbi: è penalty. Dagli undici metri Massi calcia, prende il palo, sulla ribattuta ribadisce in rete ma il gol è annullato per offside.

Passano due minuti, e Rodio pesca Modesti supera Muollo per la rete del vantaggio. Sul finire di D’Angeli con una botta da fuori area fa centro ancora una volta.

Nella ripresa non succede molto fino al tris rifilato direttamente su calcio di punizione battuto in modo magistrale dal neo entrato Barros.

A far calare il sipario ci pensa Cecchinelli entrato anche lui dalla panchina. Il centrocampista ubriaca due avversari e di mancino è chirurgico. Il 25 febbraio il Ladispoli potrà gestire un enorme vantaggio nella gara di ritorno.

