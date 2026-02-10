CIVITAVECCHIA – Una nuova serata di successo per Civitavecchia alla Ruota della Fortuna, il programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Dopo la vittoria lampo dell’insegnante Valeria, campionessa per una sola puntata alla fine della scorsa settimana, il testimone resta in città grazie a Teodora Huma, 24 anni, che ieri sera ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nel celebre game show, portando il suo montepremi complessivo a 103.500 euro.

Teodora, originaria della Romania ma in Italia da quando aveva appena un anno, nella vita è video-progettista; davanti alle telecamere ha mostrato determinazione, intuito e un pizzico di fortuna. Decisiva la vincita del Jackpot, ben 87.800 euro, che ha scatenato lacrime di gioia sue e del fidanzato Elia Tranquilli, 30 anni, giocatore degli Snipers TecnoAlt di hockey, presente in studio ad accompagnarla.

La serata avrebbe potuto trasformarsi in un vero colpaccio: nei tre tabelloni finali, tutti dedicati al tema della Vita, Teodora non è riuscita a trovare la soluzione, forse tradita dall’emozione e dall’adrenalina del momento. In una delle buste, infatti, c’era la possibilità di vincere altri 200 mila euro.