Social
mercoledì, 11.02.2026
Video
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa Mercoledì 11 Febbraio 2026
il caso
L’Anac si esprime: la gara ambulanze della Asl Roma 4 è da rifare
Secondo il parere del 3 febbraio gli atti sono da annullare in autotutela ed è necessaria una nuova stima dei costi. Inolt
Francesco Baldini
Il fatto
Incendio in una palazzina sulla Cassia sud, evacuato lo stabile
Le fiamme divampate da un appartamento al secondo piano. Sul posto vigili del fuoco e polizia
Cronaca
TG +24 edizione 11 Febbraio 2026
la novità
Tribunale, scatta il pagamento della sosta
Da lunedì via alla rivoluzione fortemente voluta dall’amministrazione Piendibene. Ma non mancano le critiche
Daria Geggi
maltempo
Viabilità interdetta al ponte di Fiumaretta
redazione web
SANTA MARINELLA
Tecnici RFI al lavoro giorno e notte: traffico ferroviario e viabilità ancora in sofferenza
Parapetto e massicciata crollati sul lato mare: binario interdetto ritardi e cancellazioni dei treni
Il degrado
Sulle spiagge un “tappeto” di rifiuti
Gli effetti delle mareggiate sul litorale: canne, tronchi e rifiuti. Chiesta una bonifica urgente
il crollo
Tecnici RFI al lavoro giorno e notte: traffico ferroviario e viabilità ancora in sofferenza
redazione web
Ambiente
Individuati dalle fototrappole, molti incivili pure incappucciati
Polizia Locale in forcing per cercare di stanare i responsabili delle discariche
