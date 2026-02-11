Social
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa Mercoledì 11 Febbraio 2026
il caso

L’Anac si esprime: la gara ambulanze della Asl Roma 4 è da rifare

Secondo il parere del 3 febbraio gli atti sono da annullare in autotutela ed è necessaria una nuova stima dei costi. Inolt
Francesco Baldini
Il fatto

Incendio in una palazzina sulla Cassia sud, evacuato lo stabile

Le fiamme divampate da un appartamento al secondo piano. Sul posto vigili del fuoco e polizia
Cronaca

TG +24 edizione 11 Febbraio 2026

la novità

Tribunale, scatta il pagamento della sosta

Da lunedì via alla rivoluzione fortemente voluta dall’amministrazione Piendibene. Ma non mancano le critiche
Daria Geggi
maltempo

Viabilità interdetta al ponte di Fiumaretta

redazione web
SANTA MARINELLA

Tecnici RFI al lavoro giorno e notte: traffico ferroviario e viabilità ancora in sofferenza

Parapetto e massicciata crollati sul lato mare: binario interdetto ritardi e cancellazioni dei treni
Il degrado

Sulle spiagge un “tappeto” di rifiuti

Gli effetti delle mareggiate sul litorale: canne, tronchi e rifiuti. Chiesta una bonifica urgente
il crollo

Tecnici RFI al lavoro giorno e notte: traffico ferroviario e viabilità ancora in sofferenza

redazione web
Ambiente

Individuati dalle fototrappole, molti incivili pure incappucciati

Polizia Locale in forcing per cercare di stanare i responsabili delle discariche
